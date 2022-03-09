Депутат о кризисе: Правительству важно быть крайне расторопным

В зоне обострения застряли 1007 грузовых вагонов, принадлежащих казахстанским предпринимателям, остановлены 680 грузовых вагонов, не доходя до зоны обострения. Стоимость транзита выросла в два раза. Депутат Мажилиса Ерлан Саиров

В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен озвучил, что из-за нарушения логистики поставка семян, удобрений, средств защиты растений из Европы в Казахстан осложнилась.

По словам депутата, прогнозируется, что для весенне-полевых работ будет доставлено лишь 50% от необходимого для потребления объема данных товаров, а импортируемые средства защиты растений составляют 90% потребности.

Представители отечественного бизнеса несут убытки в сотни миллионов тенге. Правительство действует, но в это время крайне важно быть расторопным. Как выяснилось, бизнес нашей страны сотрудничал со многими торговыми брендами через Россию. Эти бренды массово уходят от нашего соседа. Очевидно, что с транспортировкой нефти также назревает проблема. Ерлан Саиров

Депутат добавил, что быстрое ослабление российского рубля может привести к кратному росту импорта продовольствия в Казахстан от соседа, а это в свою очередь может привести к стагнации казахстанских производителей продуктов питания.