Депутат заявил, что аграрная отрасль Казахстана на грани системного кризиса

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании палаты 6 сентября раскритиковал меры , направленные якобы на поддержку отечественной сельскохозяйственной отрасли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Саиров в своем запросе на имя нового главы МСХ Айдарбека Сапарова напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил правительству добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе.

"Отечественное сельское хозяйство находится в очень сложной ситуации. Система субсидирования Gosagro не работает в обычном режиме. Фермеры не получали все виды субсидий вовремя с 2020 года. Это заставляет их брать дорогие кредиты под 20% годовых, что значительно ухудшает их финансовое положение. Только по Акмолинской области из 23 тысяч заявок рассмотрено 13 тысяч, а по Жетысуской области 1600 фермеров не получают субсидирования процентной ставки", – отметил он.

В этом году субсидий на поддержку аграриев выделено на 5,4% меньше, чем в прошлом году. Субсидирование удобрений сократилось на 23%, пестицидов – на 27%, животноводства – на 21%.

"Средства, выделенные в этом году на субсидирование сельского хозяйства, были потрачены на погашение долгов прошлого года. А в этом году дефицит составил 124,5 млрд тенге. Решение о выделении дополнительных средств еще не принято. В таких условиях невозможно обеспечить продовольственную безопасность страны, повысить конкурентоспособность аграрной отрасли", – считает мажилисмен.

Как итог, по его словам, закрываются казахстанские сельхозпредприятия. Так, закрыто два крупных молокоперерабатывающих предприятия "Агропродукт" в Алматы и "Маслодел" в Северо-Казахстанской области. Также приостановлена работа 12 птицефабрик. Но увеличился при этом импорт продукции птицефабрик из России, Беларуси, Узбекистана и Китая.

"В феврале-июле цены на колбасные изделия России и Беларуси на казахстанском рынке снизились в два раза. В итоге пострадали казахстанские мясоперерабатывающие предприятия. Введение экспортного таможенного налога на семена подсолнечника привело к снижению рыночных цен на 30%. Принятые меры сработали "в пользу" не казахстанских, а зарубежных производителей, маслоперерабатывающие заводы вывозят подсолнечник из страны. В животноводстве тоже ситуация очень серьезная. Сельчане не могут сдать свой скот и в итоге не имеют денег, чтобы подготовить своих детей к школе. Дошло до того, что народ одалживает хлеб", – указал Ерлан Саиров.

Депутат отметил, что аграрная отрасль страны находится на грани системного кризиса, и попросил нового министра сельского хозяйства решить системные проблемы отрасли.