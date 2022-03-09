Сменная работа вредна для мозга – ученые

Как показывают результаты исследований австрийских ученых Университета Зигмунда Фрейда, несмотря на положительные стороны, влияние посменного графика работы на нейроповеденческие характеристики людей остается спорным.

К таким выводам они пришли, проанализировав ряд работ, результаты которых опубликованы в Occupational & Environmental Medicine. Этот мета-анализ был направлен на то, чтобы провести обширный анализ, выявив связь между воздействием сменной работы на различные когнитивные функции.

Во время эксперимента специалисты изучили данные 18 ранее проведенных исследований, обнародованных в период с 2005 по 2020 год. В нем приняли участие почти 19 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 35 лет.

Ученые сравнили группу людей, работающих в сферах медицины, правопорядка, IT и других. Специалисты выяснили, что в пяти из шести случаев производительность у сменных работников была значительно ниже, чем у тех, кто работал по другому графику. У таких испытуемых особенно сильно страдали импульсный контроль и когнитивная реакция, также затрагивалась скорость обработки информации, память и внимательность. Отмечается, что на переключение между задачами разный режим работы никак не сказывался.

Основной вред здоровью сменная работа наносила в связи со сбоями циркадных ритмов. Это приводило к нарушениям сна, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и к другим проблемам. Не удалось установить влияние такого вида трудовой деятельности на некоторые функции мозга вроде скорости обработки информации и памяти.