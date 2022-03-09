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17:36 09.03.2022

Сменная работа вредна для мозга – ученые

ночной график работы Фото: pexels
Исследования ученых установили, что ночная и посменная работа наносит вред когнитивным способностям мозга человека, передает Zakon.kz.

Как показывают результаты исследований австрийских ученых Университета Зигмунда Фрейда, несмотря на положительные стороны, влияние посменного графика работы на нейроповеденческие характеристики людей остается спорным.

К таким выводам они пришли, проанализировав ряд работ, результаты которых опубликованы в Occupational & Environmental Medicine. Этот мета-анализ был направлен на то, чтобы провести обширный анализ, выявив связь между воздействием сменной работы на различные когнитивные функции.

Во время эксперимента специалисты изучили данные 18 ранее проведенных исследований, обнародованных в период с 2005 по 2020 год. В нем приняли участие почти 19 тысяч добровольцев, средний возраст которых составил 35 лет.

Ученые сравнили группу людей, работающих в сферах медицины, правопорядка, IT и других. Специалисты выяснили, что в пяти из шести случаев производительность у сменных работников была значительно ниже, чем у тех, кто работал по другому графику. У таких испытуемых особенно сильно страдали импульсный контроль и когнитивная реакция, также затрагивалась скорость обработки информации, память и внимательность. Отмечается, что на переключение между задачами разный режим работы никак не сказывался.

Основной вред здоровью сменная работа наносила в связи со сбоями циркадных ритмов. Это приводило к нарушениям сна, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и к другим проблемам. Не удалось установить влияние такого вида трудовой деятельности на некоторые функции мозга вроде скорости обработки информации и памяти.

Оксана Житникова
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