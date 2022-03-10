«Табачный вопрос»: как его решают в разных странах мира

Вместе с проектом «ниЖевред» редакция подготовила материал о том, какие изменения произошли в антитабачной политике стран в 2021 году и что ждет в будущем.

Пандемия спровоцировала рост числа курильщиков

Несмотря на то, что курение повышает риски заболеть тяжелой формой COVID-19, за период пандемии люди не стали курить меньше. Напротив, цифры выросли.

Если в 2019 году курильщиками были 1,1 млрд человек, то в 2021-м курили уже 1,3 млрд. Главной причиной курения с начала пандемии (согласно исследованиям во Франции и Новой Зеландии) было желание справиться с возросшим стрессом, скукой и одиночеством.

Но при этом главная причина заболеваний, связанных с этой привычкой, – табачный дым. Как еще в 1976 году сказал британский ученый Майк Рассел, люди курят ради никотина, но умирают из-за смол.

Мировая тенденция

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака была принята в 2003 году, ее подписали 182 страны. Конвенция регулирует состав табачных изделий, маркировку сигаретных пачек, их рекламу, налоги с продажи табачной продукции и многое другое. Страны, подписавшие конвенцию, также должны осуществлять программы, которые позволят людям избавиться от их зависимости.

Некоторые страны запрещают табачные продукты вовсе – к примеру, Бутан стал первым в мире государством, запретившим курение (что, правда, привело к росту контрабанды). Однако концепция снижения вреда, которой посвящен проект «ниЖевред», придерживается другого подхода: проблема не в табаке, а в процессе его горения.

Согласно метаанализу исследований, главную опасность курения представляет не никотин, как принято считать, а смолы и канцерогены, которые содержит сигаретный дым. При сгорании сигарета выделяет около 6000 химических элементов, из которых 69 могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, нескольких видов рака.

Варианты подходов

Законы по ужесточению табачных законодательств принимаются практически по всему миру. Сокращается количество мест, где разрешено курить, налоги на табачные изделия повышаются, а к сигаретной упаковке предъявляют все новые требования: она должна быть простой, с разным количеством предупреждений о вреде здоровью и пугающими изображениями. Во Франции все сигаретные пачки имеют идентичный коричневый цвет. В Швейцарии реклама табачных изделий запрещена. В Германии компании дают своим некурящим сотрудникам дополнительные дни отдыха.

Похожим образом регулируется отрасль и в Казахстане. В 2020 году ужесточили существующее табачное законодательство, увеличив количество мест, где курение запрещено. Также был увеличен возраст для покупки табачных изделий с 18 до 21 года, и теперь продавцы обязаны запрашивать документ, удостоверяющий личность покупателя, если у них возникают сомнения в возрасте. С июля 2021 года запрещена даже демонстрация табачной продукции на прилавках магазинов.

Существующая стратегия запрета курения дает некоторые результаты, но, как показывают цифры, решить с ее помощью проблему не удается. И что делать тем, кто не может или не хочет отказаться от курения? Концепция снижения вреда учитывает их и предлагает не отказаться от привычки за раз, а уменьшить вред, перейдя на бездымные продукты. Потребитель получит никотин менее вредным способом, не отказываясь от пагубной привычки сразу, а его здоровью будет нанесет меньший урон. В Японии (в свое время одной из самых курящих стран мира, где в 60-х годах курили 84% мужчин) правительством отдельно регулируется использование систем с нагреванием табака, – информирует доктор Гинтаутас Кентра, врач Национальной ассоциации «Денсаулык».

Он добавил, что благодаря такой политике в стране за два года продажи сигарет упали на 27%. Все больше людей переходят от употребления традиционных сигарет к использованию электронных, при этом ужесточаются меры против традиционного курения

Долгосрочный план

ВОЗ уже 20 лет борется с табаком и до сих пор не смогла его победить. В Казахстане, несмотря на все законы, курит каждый четвертый – это 5,5 млн человек. Почти каждый второй из них пытался бросить курить в 2019 году, однако получилось это лишь у 2,6%. Почему снижение вреда считается более эффективной стратегией?

Дело в том, что людям сложно отказаться от курения или других вредных привычек, так как они вызывают физическую и психологическую зависимость. Поэтому концепция снижения вреда говорит об информировании и возможностях уменьшить ущерб здоровью, а также предоставляет доступ к менее вредным альтернативам. Для курения такой альтернативой выступают электронные сигареты, поскольку, исключая процесс горения, курильщик сокращает вредное воздействие на организм на 95%.

В Англии электронные сигареты – наиболее популярное средство для отказа от курения. В период с апреля 2019 года по март 2020 года (согласно данным Министерства здравоохранения Великобритании) с помощью вейпинга бросили курить 220 тыс. человек, а в 2017 году от курения отказались более 50 тыс. англичан, которые продолжили бы курить, если бы врачи не выписали им менее вредные альтернативы.

Еще не во всех странах пришли к пониманию пользы внедрения концепции снижения вреда – и для курильщиков, и для системы здравоохранения. Ведь уменьшение числа больных позволит сэкономить большое количество финансовых средств и улучшить жизни людей. Концепция снижения вреда в табакокурении является относительно молодой, и у многих борьба с курением ассоциируется только с запретами. Для изменения ситуации необходимо предоставлять информацию, в основе которой лежит научная доказательная база, – подчеркивает доктор Кентра.