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Как убивает табачный дым и можно ли снизить вред?

врач Фото: из личного архива Александра Мясникова
От заболеваний, вызванных курением, ежегодно умирают 8 млн человек. 1,3 млн из них – пассивные курильщики. Российский доктор Александр Мясников рассказал о том, как убивает табачный дым, и можно ли снизить вред регулярного курения на организм, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что никотин, смола и другие химические вещества в сигарете негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, увеличивая нагрузку на сердце и усиливая риск тромбоза и атеросклероза. Но никотин – не главный источник болезней курильщика. Он ответственен лишь за привыкание.

"Смола, которая образуется в легких курильщика, содержит тысячи химических веществ, многие из которых являются канцерогенами. Она оседает на стенках артерий, образует бляшки, увеличивая вероятность образования тромбов и блокировки кровеносных сосудов. Кроме того, в процессе сгорания табака также образуется оксид углерода, который уменьшает способность крови переносить кислород. Это может привести к повреждению тканей и увеличению риска инфаркта миокарда". Александр Мясников

Врач уточнил, что помимо целого букета сердечно-сосудистых заболеваний курение ведет к 12 видам рака, заболеваниям пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем. А с генетикой везет единицам – и опираться на нее нельзя.

Лучшее решение – бросить курить, советует доктор. К сожалению, только 3% курильщиков отказываются от курения сразу. Остальные 97% бросают с нескольких попыток, страдая от "ломки".

Но что же делать тем, кто хочет снизить вред, но не может отказаться от никотина?

"Стоит обратить внимание на средства никотинозаместительной терапии (НЗТ), такие как никотиновые пластыри, жвачки, таблетки и спреи. Они позволяют доставлять никотин в организм без использования продуктов горения и значительно уменьшить синдром отмены. Помимо НЗТ стоит рассмотреть также системы нагревания табака. Они содержат никотин, но не выделяют смолу и множество других токсичных веществ". Александр Мясников

Все дело в том, что в системах нагревания табак не горит, а нагревается до 350 °C, заявил эксперт. В результате образуется аэрозоль, в которой на 95% меньше вредных веществ, чем в дыму обычной сигареты. В свою очередь табак в сигарете горит при температуре 1000 °C, выделяя дым, в котором находятся аж 6000 вредных химических веществ – их и вдыхает курильщик. Более того, в отличие от пластырей и жвачек, СНТ помогают сохранить любимый ритуал курильщика, создавая иллюзию сигареты в руке, что и запускает биохимические процессы, ведущие к расслаблению.


"Но все же стоит помнить, что лучший вариант снизить риск опасных болезней и преждевременной смерти – отказаться от табака и никотина насовсем. И сделать это лучше как можно раньше", – резюмировал специалист.

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