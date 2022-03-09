Водитель, перевозивший в «Газели» авто, привлечен к ответственности

Видео, на котором автомобиль нарушает правила дорожного движения, появилось в алматинских соцсетях 9 марта 2022 года.

Заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов прокомментировал данный инцидент в своей официальном Telegram-канале.

Проверка была поручена сотрудникам Полка патрульной полиции ДП города Алматы. Правонарушитель установлен. Им оказался гражданин М., 27.02.1990 года рождения (автомобиль марки ГАЗ 330202). Замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Отмечается, что мужчина привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 593 ч.1 КРК об АП.

Протокол об административном правонарушении: 227583230001921 от 09.03.2022 года. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах, отметил Рустам Абдрахманов.