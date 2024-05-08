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Законодательство РК

Перевозившая школьников "Газель" сгорела в Туркестанской области

пожар, возгорание, Газель, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 15:11 Фото: Zakon.kz
Пожар произошел на автодороге Шымкент – Самара. Огонь полностью уничтожил "Газель", где находились 16 учеников и один водитель, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, школьники направлялись на экскурсию из Кызылординской области в Туркестан. К счастью жертв и пострадавших нет.

Пассажиры успели быстро покинут транспорт. Пожар смогли потушить только за 37 минут. На данный момент выясняется причина возгорания.

Ранее сообщалось, что 8 мая вблизи пятиэтажного жилого дома в Кызылорде произошло возгорание легковой машины. За 12 минут пожар, полностью охвативший легковой автомобиль, был потушен. Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

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