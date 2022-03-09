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20:40 09.03.2022

Аэропорт Бишкека оцепили из-за сообщения о бомбе

Манас, бомба Фото: Instagram/airport.kg
Аэропорт «Манас» в столице Кыргызстана оцепили после сообщения о наличии бомбы в самолете, летящем из России, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местный портал 24kg со ссылкой на свои источники.

По неподтвержденным данным, пассажир – гражданин России. Он заявил экипажу, что в его ручной клади находится боевой снаряд, и он выступает против обострения ситуации в Украине.

Говорится, что в аэропорт прибыли дополнительные силы правопорядка, в том числе саперы с кинологами.

В авиакомпании «Авиа Траффик», выполнявшей рейс, прокомментировали 24.kg сообщение о якобы заложенной на борту рейса Санкт-Петербург – Бишкек бомбе.

Стоит подчеркнуть, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург – Бишкек, не заявлял о бомбе. Повода для паники нет. Пресс-служба «Авиа Траффик»
Константин Вноровский
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