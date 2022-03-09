Аэропорт Бишкека оцепили из-за сообщения о бомбе

Об этом пишет местный портал 24kg со ссылкой на свои источники.

По неподтвержденным данным, пассажир – гражданин России. Он заявил экипажу, что в его ручной клади находится боевой снаряд, и он выступает против обострения ситуации в Украине.

Говорится, что в аэропорт прибыли дополнительные силы правопорядка, в том числе саперы с кинологами.

В авиакомпании «Авиа Траффик», выполнявшей рейс, прокомментировали 24.kg сообщение о якобы заложенной на борту рейса Санкт-Петербург – Бишкек бомбе.