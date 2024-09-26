Пассажиров и работников аэропорта экстренно эвакуировали в Бишкеке
Фото: wikipedia.org
Пассажиров и сотрудников международного аэропорта столицы Кыргызстана Манас эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
"После анонимного сообщения о взрывном устройстве сотрудники служб аэропорта Манас и пассажиры были эвакуированы", – рассказал собеседник.
Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов оцепили здание аэровокзала и проводят тщательный осмотр помещений аэропорта.
Между тем на сайте ОАО "Международный аэропорт Манас" о задержках с отправкой и приемом пассажирских самолетов информации не было.
Согласно данным издания, это второе за месяц сообщение о заложенном в Манасе взрывном устройстве. В первом случае информация о взрывчатке не подтвердилась.
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