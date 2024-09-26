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Пассажиров и работников аэропорта экстренно эвакуировали в Бишкеке

аэропорт Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 20:30 Фото: wikipedia.org
Пассажиров и сотрудников международного аэропорта столицы Кыргызстана Манас эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

"После анонимного сообщения о взрывном устройстве сотрудники служб аэропорта Манас и пассажиры были эвакуированы", – рассказал собеседник.

Он уточнил, что сотрудники правоохранительных органов оцепили здание аэровокзала и проводят тщательный осмотр помещений аэропорта.

Между тем на сайте ОАО "Международный аэропорт Манас" о задержках с отправкой и приемом пассажирских самолетов информации не было.

Согласно данным издания, это второе за месяц сообщение о заложенном в Манасе взрывном устройстве. В первом случае информация о взрывчатке не подтвердилась. 

Ранее сообщалось, почему казахстанские дети становятся телефонными террористами.

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