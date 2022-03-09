21:54 09.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
Фото: Zakon.kz
Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США, сообщает Zakon.kz.
В МИД РК рассказали, что гуманитарная деятельность является важным направлением внешнеполитической стратегии Казахстана.
Наша страна всегда стремится по мере возможности оказывать поддержку странам, чье население в силу различных обстоятельств оказывается в тяжелой гуманитарной ситуации. Пресс-служба МИД РК
Отмечается, что традиционно Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.
Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны. В настоящее время прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения. Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности. В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине. Пресс-служба МИД РК