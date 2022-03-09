Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи

В МИД РК рассказали, что гуманитарная деятельность является важным направлением внешнеполитической стратегии Казахстана.

Наша страна всегда стремится по мере возможности оказывать поддержку странам, чье население в силу различных обстоятельств оказывается в тяжелой гуманитарной ситуации. Пресс-служба МИД РК

Отмечается, что традиционно Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.