Стипендии студентам теперь будут перечислять прямо на карту

Так, планируется, что стипендии теперь будут выплачиваться напрямую студентам на карты без перечисления в вузы, как это происходило все эти годы. Кроме того, финансирование грантов также будет осуществляться в форме ваучеров для последующего их перечисления в вузы самими студентами.

Устанавливается пятилетний срок для вновь получаемых лицензий по уровню высшего образования. Ранее они были бессрочными. То есть, если вуз получил лицензию в 1992 году, она сохранялась вне зависимости от каких-либо изменений и новых условий. И никакие новые требования со стороны государства не предъявлялись.

Вводится ответственность закрываемых вузов по переводу студентов в другие учебные заведения с последующей передачей их личных дел в другие вузы, а также передачей личных дел лиц, не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию, а также личных дел и копий документов об образовании лиц, завершивших обучение в организации образования в предыдущие годы, в соответствующий государственный архив.

Колледжам предоставляется академическая свобода. Несколько лет назад мы провели эту реформу по уровню высшего образования. Теперь и образовательные программы колледжей будут составляться на основе профстандартов и требований работодателей, а не по утверждаемым министерством типовым планам и программам, за исключением цикла дисциплин ООД.

Меняются сроки обязательного прохождения курсов повышения квалификации педагогов. Сейчас это 1 раз в 5 лет, предлагается не реже 1 раза в 3 года. Изменения происходят стремительно, и, безусловно, важно, чтобы педагоги чаще повышали свою квалификацию.

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении в мажилисе.

По словам министра, большинство принятых норм являются поручениями президента страны Касым-Жомарта Токаева. Все они направлены на дальнейшее повышение эффективности отечественной системы образования.