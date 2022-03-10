Обряд «салем салу»: история появления ритуала и позиция теологов

В эпоху стремительно развивающегося социума старинные традиции и обычаи служат напоминанием о феномене каждого этноса и особенностях его культуры. Казахский народ богат на традиции и обряды, многие из которых уходят корнями во времена тенгрианства.

Некоторые из этих ритуалов сохранились до нашего времени. Одним из них является «салем салу» — поклон снохи. В знак уважения молодые снохи, когда здороваются, делают поклон старшим, слегка скрестив руки и преклонив колени. В ответ на этот поклон девушек благословляют и желают им всего самого наилучшего.

Впервые невестка делает «салем салу» во время обряда «беташар» — «открывание лица». Когда джигит привозит невесту домой, то совершается этот обряд. Акын с домброй поет о семье, в которую вступает девушка, и желает ей всех благ. Когда в песне называются имена новоприобретенных родственников невесты, она делает каждому по отдельности поклон.

Считается, что сноха должна кланяться родственникам мужа каждый день. Достигнув преклонного возраста и став бабушкой или матерью взрослых детей, женщина подходит ко входу в дом, преклоняет колени и делает последний салем. С этого момента она больше не делает поклон, а молодые первыми здороваются с ней.

Этот поклон может также быть знаком почтения и уважения. Когда известный художник Абылхан Кастеев написал портрет народного героя Амангельды Иманова, женщины, знавшие батыра при жизни, зашли посмотреть на рисунки. Они узнали Иманова на портрете и поклонились ему.

«Салем салу» делают сегодня не во всех регионах Казахстана и не во всех семьях. На западе и юге страны этот обычай сохраняется. На востоке и на севере республики эту традицию соблюдают меньше. Часто бывают случаи, когда родители мужа сами говорят снохе не делать поклон.

Многие казахстанцы в настоящее время задаются вопросом о релевантности обычая «салем салу». Феминистки настроены категорично – они считают, что данный ритуал угнетает женщин. Другие же, напротив – восхваляют этот обычай за оказание почтения и уважения к старшим. Множество семей отказываются делать «салем салу», ссылаясь на религиозные причины, – считают, что нельзя мусульманке кланяться ни перед кем, кроме Аллаха.

По словам главного имама мечети «Али-Мухаммед» города Алматы Канатали Такирова, ничего противоречащего канонам ислама в традиции «салем салу» нет. Представитель духовенства отмечает, что не следует путать приветствие с поклоном.

Ислам всегда приветствовал добрые и нравственные согласно шариату традиции и обычаи народов, которые становились мусульманами. Эти традиции, обряды и обычаи со временем превращались в исторические особенности и ценности мусульманской уммы. Главный имам мечети «Али-Мухаммед» города Алматы Канатали Такиров

При этом он отмечает, что многие традиции казахского народа перекликаются с требованиями шариата и назиданиями ислама. К ним относится и ритуал «салем салу».

К сожалению, некоторые мусульмане считают его недопустимым в своих суждениях. Но ведь этот обряд казахов можно напрямую связать с шариатом Ислама. Ведь девушка, приходя в дом мужа, начинает свою жизнь со знакомства с его близкими и родными. Это у казахов делается специальными торжественными обрядами, и это совершалось с учетом мнения ученых-богословов и правоведов ислама в Центральной Азии и Казахстане, которые приводили свои суждения в соответствии с положениями шариата имама Агзам Абу Ханифы. Канатали Такиров

Главный имам алматинской мечети отмечает, что все дела и поступки определяются по намерениям человека. Теологи сошлись во мнении, что поклон приветствия невестки — традиция, которая сформировалась в качестве уважения к старшим.