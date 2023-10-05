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Казус на свадьбе из-за "салем салу" рассмешил казахстанцев

Казус на свадьбе из-за "салем салу" рассмешил казахстанцев Фото: Zakon.kz
В Казнете набирает популярность видео со свадьбы в Актау. Комментаторов позабавил момент, на котором невеста растерялась во время приветствия родственников мужа, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Lada, главные герои этой истории – Наурызбек и Лариса. Они и рассказали подробности с прошедшего мероприятия. Как оказалось, пара поженилась еще в 2022 году.

Лариса отметила, во время приветствия родственников мужа ей нужно было сделать "салем", то есть поклониться.

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"Но я не поняла это с первого раза, а когда расслышала, что нужно сделать, оказалось, что "салем" нужно было сделать в соответствии с местными обычаями Мангистау. Моего мужа рассмешила вся эта ситуация, и он пытался объяснить, как нужно сделать. В результате мы оба начали смеяться", – рассказывает Лариса.

По словам Наурызбека, многие опубликовали ролик, добавив описание, якобы невеста с севера вышла замуж на западе Казахстана.

"На самом деле Лариса родом из Актау. Естественно, она знала об этом обычае, но, видимо, немного запуталась. Меня это просто рассмешило, потому что ее поклон был не таким, как это принято делать в Мангистау. Это всего лишь мелочи жизни. Я просто умилился этой ситуации", – говорит Наурызбек.

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Некоторых рассмешил ролик, другие умилились реакцией жениха.

  • Жених приятный такой, без агрессии, мне кажется, что невесте очень повезло.
  • Ничего зазорного нет. В первый раз выходит замуж, растерялась, не поняла, не расслышала от волнения. Тем более, когда столько глаз.
  • В каждом регионе нашей страны разные традиции! Но ничего страшного в этом нет! Всему можно научиться!
  • Главное, чтоб жили счастливо и вместе.
  • Зачем все эти сложности? Главное, чтобы человек был хорошим и в семье все было хорошо, – пишут комментаторы.

Семейная пара признается, что они не ожидали такой бурной реакции в Сети.

20 сентября 2023 года сообщалось, что в Алматы прошла необычная свадьба. Молодожены решили внести разнообразие в свадебную церемонию и использовали искусственный интеллект.

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