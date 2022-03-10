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00:40 10.03.2022

Скончался человек, которому впервые пересадили модифицированное свиное сердце

Пересадка, свиное, смерть Фото: pixabay
В больнице университета штата Мэриленд сообщили о том, что днем 8 марта скончался 57-летний Дэвид Беннетт – пациент, который вошел в историю как первый человек, получивший генетически модифицированное свиное сердце, передает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, Беннетт был кандидатом на эту новейшую попытку только потому, что в противном случае ему грозила верная смерть. Прикованный к постели и живущий только на аппарате ИВЛ, он бы не пережил пересадку человеческого сердца.

Операция была проведена 7 января этого года. В течение нескольких недель пересаженное сердце функционировало очень хорошо, без каких-либо признаков отторжения. Беннетта оставили в больнице, где он проходил реабилитацию, общался с родными и надеялся на скорую выписку домой. На фоне успеха врачей из Мэриленда немецкие биотехнологи объявили о том, что будут целенаправленно выращивать свиней-доноров для таких операций. В то же время в медиа поднялась дискуссия о том, насколько этично поступили врачи: оказалось, что в молодости Беннетт был судим за причинение тяжкого ущерба здоровью — он напал на человека, и тот остался парализован до конца жизни.

Несколько дней назад состояние пациента начало ухудшаться. По словам врачей, они могли оказать только паллиативную помощь. 9 марта Дэвид Беннетт умер.

Два месяца жизни пациента со свиным сердцем – это прорыв для медиков, поскольку предыдущие попытки такой трансплантации — или ксенотрансплантации — потерпели неудачу в основном из-за того, что тела пациентов быстро отторгали орган животного.

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