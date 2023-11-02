В США скончался мужчина с пересаженным сердцем свиньи

Через шесть недель после экспериментальной операции по трансплантации скончался Лорнес Фосетт, получивший генетически модифицированное сердце свиньи. Ему было 58 лет, сообщает Zakon.kz.

Из-за болезни сердца и других ранее существовавших заболеваний он не мог получить человеческое сердце для пересадки, сообщает UPI.



Экспериментальную операцию по пересадке сердца свиньи провели в Медицинском центре Университета Мэриленда. Через месяц после пересадки врачи сообщили, что состояние мужчины было хорошим, он демонстрировал признаки значительного прогресса, проводил время с семьей и проходил курс физиотерапии.

Врачи сообщили, что его сердце работало отлично, и отменили препараты, обычно используемые для поддержания работы. Вначале медики не обнаружили никаких признаков инфекции и отторжения. Однако признаки отторжения выявили в последние дни перед смертью Фосетта.

"Последнее желание Фосетта заключалось в том, чтобы мы максимально использовали накопленный опыт, чтобы другие могли получить шанс на новое сердце, если человеческий орган окажется недоступным". Доктор Бартли Гриффит

Врачи говорят, что отторжение органов является наиболее серьезной проблемой при традиционной трансплантации человеческих органов и может быть еще более значительным при трансплантации органов от животного к человеку.



В 2022 году в Университете Мэриленда была проведена первая трансплантация модифицированного сердца свиньи. 57-летний Дэвид Беннетт скончался через два месяца после экспериментальной процедуры.



В больнице сообщили, что на момент смерти признаков отторжения органа не было, однако вскрытие показало, что Беннетт умер от сердечной недостаточности, вызванной "сложным комплексом факторов", включая состояние его здоровья до операции.

По данным американских органов здравоохранения и трансплантологии, в списке на пересадку органов находится более 113 тыс. американцев, в том числе свыще 3,3 тыс. человек, нуждающихся в сердце. Группа Donate Life America утверждает, что каждый день в ожидании донорского органа умирает 17 человек.