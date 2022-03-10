Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:03 10.03.2022

Четвертый репатриационный рейс с казахстанцами приземлился в Нур-Султане

эвакуация Украина Казахстан Фото: pixabay
Из польского Катовице прибыли 155 казахстанцев. Самолет вылетел за соотечественниками 9 марта из Атырау, сообщает Zakon.kz.

Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане в 04:57 по столичному времени, сообщили в Комитете гражданской авиации.

На родину из польского Катовице прибыли 155 казахстанцев.

Самолет вылетел в Польшу из Атырау 9 марта.

4 марта третьим авиарейсом в Казахстан вернулся 131 пассажир, из них 20 – дети. Казахстанцев эвакуировали из Украины.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Казахстан
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Можно ли детям приносить в школы смартфоны — ответ МОН
09.03.2022
Курс доллара вырос на торгах до 510 тенге
09.03.2022
WhatsApp вводит новую функцию
09.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 февраля по 6 марта
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все