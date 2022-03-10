09:03 10.03.2022
Четвертый репатриационный рейс с казахстанцами приземлился в Нур-Султане
Фото: pixabay
Из польского Катовице прибыли 155 казахстанцев. Самолет вылетел за соотечественниками 9 марта из Атырау, сообщает Zakon.kz.
Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане в 04:57 по столичному времени, сообщили в Комитете гражданской авиации.
На родину из польского Катовице прибыли 155 казахстанцев.
Самолет вылетел в Польшу из Атырау 9 марта.
4 марта третьим авиарейсом в Казахстан вернулся 131 пассажир, из них 20 – дети. Казахстанцев эвакуировали из Украины.