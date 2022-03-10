Четвертый репатриационный рейс с казахстанцами приземлился в Нур-Султане

Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана приземлился в Нур-Султане в 04:57 по столичному времени, сообщили в Комитете гражданской авиации.

На родину из польского Катовице прибыли 155 казахстанцев.

Самолет вылетел в Польшу из Атырау 9 марта.

4 марта третьим авиарейсом в Казахстан вернулся 131 пассажир, из них 20 – дети. Казахстанцев эвакуировали из Украины.