В Казахстане снизят площадь посевов пшеницы

Общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года. Продолжаются диверсификация производства и отход от монокультуры, в этой связи площадь пшеницы будет снижена на 368,1 тыс. га. Существенно увеличена площадь кормовых культур и составила 3,6 млн га. Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров

Вместе с тем, по его словам, наблюдается незначительный рост овощных культур, бахчевые же снижены на 2 тыс. га. По рису будет уменьшение площади на 6,5 тыс. га, засеяно – 89,9 тыс. га.

По масличным культурам (лен, сафлор и горчица) прогнозируется снижение площадей на 61,7 тыс. га, площади подсолнечника будут увеличены.

Уменьшаются и плановые показатели такой социально важной культуры, как сахарная свекла.

Как показал прошлый год, заблаговременное планирование и работа по наращиванию площадей нужных культур дают результаты. Например, по гречихе. В 2020 году площадь увеличили на 50 тыс. га и, как итог, дефицит крупы на рынке не наблюдается. Необходимо не терять темпы, показатель в 100 тыс. га посевов гречихи надо сохранить и на следующий год. По картофелю рост составляет всего порядка 5 тыс. га, а это 100-110 тыс. тонн картофеля. Айдарбек Сапаров

При этом спикер отметил, что только Узбекистан готов в следующем году закупить у Казахстана 300 тыс. тонн, есть еще и Россия.