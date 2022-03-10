09:43 10.03.2022
В Казахстане снизят площадь посевов пшеницы
Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства озвучил прогнозную структуру посевных площадей на 2022 год, передает корреспондент Zakon.kz.
Общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 125 тыс. га больше показателя 2021 года. Продолжаются диверсификация производства и отход от монокультуры, в этой связи площадь пшеницы будет снижена на 368,1 тыс. га. Существенно увеличена площадь кормовых культур и составила 3,6 млн га. Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров
Вместе с тем, по его словам, наблюдается незначительный рост овощных культур, бахчевые же снижены на 2 тыс. га. По рису будет уменьшение площади на 6,5 тыс. га, засеяно – 89,9 тыс. га.
По масличным культурам (лен, сафлор и горчица) прогнозируется снижение площадей на 61,7 тыс. га, площади подсолнечника будут увеличены.
Уменьшаются и плановые показатели такой социально важной культуры, как сахарная свекла.
Как показал прошлый год, заблаговременное планирование и работа по наращиванию площадей нужных культур дают результаты. Например, по гречихе. В 2020 году площадь увеличили на 50 тыс. га и, как итог, дефицит крупы на рынке не наблюдается. Необходимо не терять темпы, показатель в 100 тыс. га посевов гречихи надо сохранить и на следующий год. По картофелю рост составляет всего порядка 5 тыс. га, а это 100-110 тыс. тонн картофеля. Айдарбек Сапаров
При этом спикер отметил, что только Узбекистан готов в следующем году закупить у Казахстана 300 тыс. тонн, есть еще и Россия.
Упор надо сделать на производстве картофеля в организованных хозяйствах. По подсолнечнику также необходимо держать темпы роста. Первый вице-министр сельского хозяйства