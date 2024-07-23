Казахстан сократил посевы риса, пшеницы и хлопка

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 23 июля 2024 года озвучил результаты работы по диверсификации посевных площадей, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МСХ, с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,4% и достиг 1,6 трлн тенге.

"В текущем году общая посевная площадь составила 23,8 млн га. В соответствие с поручением главы государства планы по диверсификации посевных площадей на текущий год в целом по республике достигнуты. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тыс. га, в то же время площадь масличных увеличена на 608 тыс. га, сахарной свеклы – на 9,4 тыс. га. Снижена площадь водоемких культур: риса – на 6,9 тыс. га, хлопчатника – на 16 тыс. га", – заявил Айдарбек Сапаров.

Он уточнил, что по сокращению площадей монокультуры – пшеницы – республиканский показатель перевыполнен на 4,7%: сокращено на 450,3 тыс. га вместо 430 тыс. га.

"По итогам проведенной работы по снижению площадей водоемких культур индикаторы по рису не достигнуты в Алматинской и Жетысуской областях. По хлопчатнику план выполнен полностью, сокращено 16 тыс. га. По такой социально значимой культуре, как сахарная свекла план по республике не выполнен на 10,4%. В частности, в Алматинской области план выполнен только на 50%, в Жамбылской – на 74%", – указал Айдарбек Сапаров.

28 мая 2024 года вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов объяснил решение сократить посевы риса и хлопка в стране.