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09:50 10.03.2022

Кукушкин выиграл квалификацию Мастерса в Индиан-Уэллсе

Теннис Финал Квал США Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в финале отборочного раунда на кортах американского Индиан-Уэллса обыграл японца Иошихито Нишиока, сообщает Zakon.kz.

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин в решающем поединке за выход в основную стадию был сильнее Иошихито Нишиока – 6:2, 7:6. Михаилу для победы понадобилось более двух часов времени. Теперь его в основной сетке ждет один из сильнейших местных теннисистов – 39 ракетка мира Томми Пол.

Также в основной стадии Indian Wells Masters выступит лучший теннисист Казахстана Александр Бублик под номером 31. Казахстанец пропускает стартовый круг. Во втором раунде он встретится с победителем встречи Энди Маррей (Англия) – Таро Даниель (Япония).

10 марта в женской части данного турнира начнут свои игры казахстанские теннисистки Елена Рыбакина, Анна Данилина и Юлия Путинцева.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Кукушкин Михаил Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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