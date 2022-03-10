Кукушкин выиграл квалификацию Мастерса в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин в решающем поединке за выход в основную стадию был сильнее Иошихито Нишиока – 6:2, 7:6. Михаилу для победы понадобилось более двух часов времени. Теперь его в основной сетке ждет один из сильнейших местных теннисистов – 39 ракетка мира Томми Пол.

Также в основной стадии Indian Wells Masters выступит лучший теннисист Казахстана Александр Бублик под номером 31. Казахстанец пропускает стартовый круг. Во втором раунде он встретится с победителем встречи Энди Маррей (Англия) – Таро Даниель (Япония).

10 марта в женской части данного турнира начнут свои игры казахстанские теннисистки Елена Рыбакина, Анна Данилина и Юлия Путинцева.

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