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Все о теннисе

Михаил Кукушкин не смог пробиться в основную сетку "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Михаил Кукушкин не смог пробиться в основную сетку &quot;Мастерса&quot; в Индиан-Уэллсе , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:28 Фото: ktf.kz
В Индиан-Уэллсе (США) завершилась квалификация турнира серии "Мастерс" (хард). В финале отборочного этапа сыграл казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (166 АТР), сообщает Zakon.kz.

37-летний казахстанец проиграл 23-летниму итальянцу Джулио Зеппиери (394 АТР) со счетом 6:7 (6:8), 2:6 и не смог пробиться в основную сетку "Мастерса". 

Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. За это время Кукушкин сделал один эйс, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Ранее в первом круге квалификации Кукушкин одержал победу в трехчасовой битве над 19-летним французским игроком Тео Папамаламисом (602 АТР) со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5.


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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