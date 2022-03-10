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Законодательство РК
09:45 10.03.2022

Изменились правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий

изменения в правилах маркировки сигарет Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 2 марта 2022 года внес изменения в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Поправки касаются вывода из оборота табачных изделий.

Так, вывод их из оборота осуществляется только при условии подтверждения сведений об их приемке в ИС МПТ одним из следующих способов:

  • сканирования и распознавания средства идентификации, нанесенного на упаковку продаваемой продукции, техническими средствами, сопряженными с установленной у него контрольно-кассовой машиной;

  • представления в ИС МПТ уведомления о выводе из оборота по утвержденной форме в срок не позднее 30 календарных дней со дня реализации.

Вывод из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже осуществляется при наличии одного из следующих оснований:

  • сведений, указанных в п. 56 Правил, полученных от Оператора фискальных данных. К ним относятся:

  1. ИИН или БИН продавца;

  2. регистрационный номер контрольно-кассовой машины;

  3. реквизиты фискального документа (номер и дата чека);

  4. дата и цена реализации;

  5. код идентификации товара, содержащийся в средстве идентификации, нанесенном на товар.

  • уведомления о выводе из оборота по форме, представленной в ИС МПТ участником оборота;

  • на основании сведений о подтверждении акта приема/передачи, представленных в ИС МПТ участником оборота, при наличии соответствующей отметки в ИС МПТ о согласии участника оборота на автоматическое выбытие из оборота полученных табачных изделий.

Все изменения можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 20 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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