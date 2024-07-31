Маркировка и прослеживаемость табачных изделий: что изменилось

Министр финансов Республики Казахстан приказом от 24 июля 2024 года внес изменения в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнен состав сведений уведомления о выявленных расхождениях при приемке табачных изделий. В него включили список кодов идентификации и табачных изделий, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи).

Так, говорится, что при возмездной или безвозмездной передаче табачных изделий новому собственнику, участник оборота формирует акт приема (передачи) по форме, подписывает его ЭЦП и направляет в ИС МПТ для получения регистрационного номера в срок не позднее следующего дня реализации табачных изделий.

Оператор по результатам регистрации акта приема (передачи) в ИС МПТ передает в информационные системы Комитета государственных доходов МФ РК в режиме реального времени сведения по данному акту приема (передачи), содержащие в том числе информацию по количеству и стоимости передаваемого товара.

При выявлении расхождений при приемке табачных изделий участник оборота формирует уведомление о выявленных расхождениях и направляет его участнику оборота, осуществившему отгрузку, для внесения соответствующих изменений в ранее отправленный акт приема (передачи) или отклоняет его.



В случае отклонения акта приема (передачи) участник оборота выписывает новый акт приема (передачи).

Акт приема (передачи) отзывается участником оборота в течение пяти рабочих дней после даты регистрации в ИС МПТ, но до момента подтверждения получателем без оформления нового, за исключением случая, предусмотренного частью первой настоящего пункта.

Уведомление о выявленных расхождениях содержит следующие сведения:

ИИН или БИН поставщика;

ИИН или БИН получателя;

список кодов идентификации принятых упаковок табачных изделий;

список кодов идентификации упаковок табачных изделий, сведения по которым отсутствуют в акте приема (передачи) (при наличии);

список кодов идентификации и табачных изделий, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи);

реквизиты акта приема (передачи).

Акт приема (передачи) оформляется в электронной форме, за исключением случая, когда участник оборота оформляет акт приема (передачи) на бумажном носителе при подтверждении информации на интернет-ресурсе Оператора о невозможности оформления акта приема (передачи) в ИС МПТ по причине технических ошибок в ИС МПТ.

После устранения технических ошибок акт приема (передачи), оформленный ранее на бумажном носителе, подлежит введению поставщиком в ИС МПТ в течение одного рабочего дня с даты устранения технических ошибок в ИС МПТ, но не позднее дня передачи товара третьим лицам.

Вместе с тем уточняется, что одно из оснований вывода из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже:

на основании сведений о подтверждении акта приема/передачи, представленных в ИС МПТ участником оборота, относящимся к субъектам малого предпринимательства, в том числе субъектам микропредпринимательства.

Приказ вводится в действие с 11 августа 2024 года.