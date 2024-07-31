Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маркировка и прослеживаемость табачных изделий: что изменилось

Маркировка и прослеживаемость табачных изделий: что изменилось, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 09:42 Фото: Zakon.kz
Министр финансов Республики Казахстан приказом от 24 июля 2024 года внес изменения в Правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнен состав сведений уведомления о выявленных расхождениях при приемке табачных изделий. В него включили список кодов идентификации и табачных изделий, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи).

Так, говорится, что при возмездной или безвозмездной передаче табачных изделий новому собственнику, участник оборота формирует акт приема (передачи) по форме, подписывает его ЭЦП и направляет в ИС МПТ для получения регистрационного номера в срок не позднее следующего дня реализации табачных изделий.

Оператор по результатам регистрации акта приема (передачи) в ИС МПТ передает в информационные системы Комитета государственных доходов МФ РК в режиме реального времени сведения по данному акту приема (передачи), содержащие в том числе информацию по количеству и стоимости передаваемого товара.

При выявлении расхождений при приемке табачных изделий участник оборота формирует уведомление о выявленных расхождениях и направляет его участнику оборота, осуществившему отгрузку, для внесения соответствующих изменений в ранее отправленный акт приема (передачи) или отклоняет его.

В случае отклонения акта приема (передачи) участник оборота выписывает новый акт приема (передачи).

Акт приема (передачи) отзывается участником оборота в течение пяти рабочих дней после даты регистрации в ИС МПТ, но до момента подтверждения получателем без оформления нового, за исключением случая, предусмотренного частью первой настоящего пункта.

Уведомление о выявленных расхождениях содержит следующие сведения:

  • ИИН или БИН поставщика;
  • ИИН или БИН получателя;
  • список кодов идентификации принятых упаковок табачных изделий;
  • список кодов идентификации упаковок табачных изделий, сведения по которым отсутствуют в акте приема (передачи) (при наличии);
  • список кодов идентификации и табачных изделий, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи);
  • реквизиты акта приема (передачи).

Акт приема (передачи) оформляется в электронной форме, за исключением случая, когда участник оборота оформляет акт приема (передачи) на бумажном носителе при подтверждении информации на интернет-ресурсе Оператора о невозможности оформления акта приема (передачи) в ИС МПТ по причине технических ошибок в ИС МПТ.

После устранения технических ошибок акт приема (передачи), оформленный ранее на бумажном носителе, подлежит введению поставщиком в ИС МПТ в течение одного рабочего дня с даты устранения технических ошибок в ИС МПТ, но не позднее дня передачи товара третьим лицам.

Вместе с тем уточняется, что  одно из оснований вывода из оборота табачных изделий в ИС МПТ при розничной продаже:

  • на основании сведений о подтверждении акта приема/передачи, представленных в ИС МПТ участником оборота, относящимся к субъектам малого предпринимательства, в том числе субъектам микропредпринимательства.  

Приказ вводится в действие с 11 августа 2024 года.

Читайте также

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка
Силовиков Казахстана планируют проверять на профессиональную добропорядочность
Лариса Черненко
МФ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
Концерт Димаша продлят еще на один день
Зрители из 50 стран решили приехать на второй день шоу Димаша в Астане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: