Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:36 10.03.2022

Ночная прогулка по дороге закончилась штрафом в Павлодаре

павлодар, дорога, такси, штраф Фото: скриншот
В Павлодаре мужчина и женщина не смогли вызвать такси и решили своеобразно остановить автотранспорт. Их оштрафовали, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, в 00:05 сотрудники батальона патрульной полиции Павлодара остановили мужчину и женщину, которые шли по проезжей части по ул. Академика Сатпаева и останавливали транспортные средства.

Граждане были доставлены в Центральный отдел полиции Павлодара. За невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД в отношении каждого возбуждены административные материалы по ст. 615 ч. 1 КоАП РК, наложен штраф в размере 2 МРП (6226 тенге. – Прим. ред.).Пресс-служба ДП Павлодарской области

Свое поведение нарушители объяснили тем, что не смогли вызвать такси.

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Курс доллара вырос на торгах до 510 тенге
09.03.2022
WhatsApp вводит новую функцию
09.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 февраля по 6 марта
09.03.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все