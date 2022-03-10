10:36 10.03.2022
Ночная прогулка по дороге закончилась штрафом в Павлодаре
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В Павлодаре мужчина и женщина не смогли вызвать такси и решили своеобразно остановить автотранспорт. Их оштрафовали, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, в 00:05 сотрудники батальона патрульной полиции Павлодара остановили мужчину и женщину, которые шли по проезжей части по ул. Академика Сатпаева и останавливали транспортные средства.
Граждане были доставлены в Центральный отдел полиции Павлодара. За невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД в отношении каждого возбуждены административные материалы по ст. 615 ч. 1 КоАП РК, наложен штраф в размере 2 МРП (6226 тенге. – Прим. ред.).Пресс-служба ДП Павлодарской области
Свое поведение нарушители объяснили тем, что не смогли вызвать такси.