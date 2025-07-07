Трагедией закончилась прогулка на веломобиле в Павлодаре

В Павлодаре прогулка по набережной Иртыша закончилась гибелью женщины. Четырехколесный велосипед врезался в забор, в результате чего погибла пенсионерка. Еще четверо, в том числе трое детей, попали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, несчастный случай произошел в ночь на 7 июля на Центральной набережной.

"Женщина с тремя детьми и своей матерью катались на четырехколесном велосипеде. При спуске, не справившись с управлением, совершили столкновение с металлическим забором. В результате падения женщина-пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее дочь и внуки доставлены в больницу", – сообщили в полиции.

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая, в результате которого скончалась женщина.

В областном Управлении здравоохранения рассказали, что вызов на линию скорой помощи поступил в 23:08. Через шесть минут медики уже были на месте происшествия.

"К сожалению, врачи констатировали смерть 69-летней женщины, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Троих девочек – 2010, 2015 и 2018 годов рождения – доставили в детскую областную больницу. Еще одну пострадавшую, 39-летнюю женщину, увезли в Павлодарскую городскую больницу №1", – прокомментировали врачи.

5 июля 2025 года семь человек погибли в жуткой аварии на трассе около Балхаша. В Карагандинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Kia Sedona скончались семь человек, еще двое доставлены в больницу.