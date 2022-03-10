10:20 10.03.2022
Алматинка продавала фальшивые авиабилеты
Фото: pxhere
В Алматы женщина обманывала жителей, продавая им фальшивые авиабилеты. Она представлялась сотрудником одной из туристической фирм, передает Zakon.kz.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что ранее несудимая 36-летняя женщина продавала фальшивые билеты с января 2020 года по октябрь 2021 года.
Следствием установлено, что подозреваемая представлялась сотрудником одной из туристической фирм. Пользуясь доверчивостью клиентов, брала от них стоимость билета на самолет и выдавала клиенту липовый талон-подтверждение покупки. Однако в действительности сделка была фиктивной, и никто не собирался обеспечивать пассажира реальными билетами. Клиент понимал это только в аэропорту в день вылета, когда у стойки регистрации узнавал, что его нет в списках пассажиров указанного рейса. Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галымжан Касымбаев
В общей сложности от потерпевших поступило 12 заявлений.
Все эти уголовные дела объединены в одно производство, расследуемое по ст.190 ч.3 п.4 УК РК.
Личность подозреваемой проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.