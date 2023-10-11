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Вонзившую ножницы в голову сотрудницы турфирмы задержали в Алматы

Вонзившую ножницы в голову сотрудницы турфирмы задержали в Алматы Фото: pixabay
В Алматы задержали женщину, вонзившую ножницы в голову сотрудницы туристической фирмы, сообщает Zakon.kz.

По сообщению заместителя начальника Департамента полиции Алматы Кайрата Нурмагамбетова, данный факт расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района по ст. 389 ч. 3 УК РК "Самоуправство, совершенное с применением насилия".  

"Подозреваемая 1978 года рождения водворена в изолятор временного содержания. Для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение", – сообщил Кайрат Нурмагамбетов.

10 октября в офисе одной туристической компании произошел шокирующий случай. Клиентка, не получив визу, вонзила ножницы в голову сотруднице фирмы. 

Потерпевшая рассказала, что визу оформляли в США и страны Шенгенской зоны. В обоих случаях был получен отказ.

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В Алматы недовольная клиентка вонзила ножницы в голову сотрудника турфирмы
Тамила Языкова
ДП Алматы Алматы
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