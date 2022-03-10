Погода осложняет соревнования Паралимпиады-2022 в Пекине

Соревнования на открытом воздухе в лыжных видах спорта сильно зависят от погодных условий. Если во время зимних Олимпийских игр, прошедших с 4 по 20 февраля, в Чжанцзякоу и Яньцине было очень холодно (до минус 20 градусов по Цельсию), дул пронизывающий ветер, а иногда шел сильный снег, то проходящие в мартовские дни зимние Паралимпийские игры, наоборот, совпали с резким повышением температуры даже в горных районах.

Теплая погода, до +12 градусов, усложняет задачу, вынуждает вносить определенные корректировки в состав смазки для лыж и планы на гонки. Главный тренер сборной РК по парабиатлону и паралыжным гонкам Василий Коломиец

Многие паралимпийские атлеты уже выступают в футболках с коротким рукавом.

Чем дальше, тем теплее

Погода в Чжанцзякоу каждый день преподносит свои сюрпризы, а потому смазчикам команд приходится постоянно быть начеку. Если в первые соревновательные дни соревнований в Чжанцзякоу было прохладно, снег был достаточно перемороженный, сухой, то уже в середине Паралимпиады он стал больше похож на слякоть.

Когда мы только прилетели, в Чжанцзякоу было очень холодно, дул сильный, пронизывающий ветер. Но сейчас очень тепло, по прогнозу погоды до конца недели температура воздуха может подняться до +20 градусов. Наступает весна, это объяснимо. Бронзовый призер зимней Паралимпиады-2022 Александр Герлиц

Организаторам зимней Паралимпиады-2022 приходится вносить корректировки в расписание соревнований из-за более теплых погодных условий.

Финальные соревнования по слалому в сноуборде среди мужчин и женщин должны были состояться в субботу (12 марта), а затем перенесены на пятницу (11 марта). Организаторы сослались на высокий риск дождя и таяния снега.

Время начала всех предстоящих альпийских соревнований было дополнительно перенесено на 90 минут вперед, чтобы предотвратить таяние снега.

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону, в которых принимают участие казахстанские спортсмены, пока не переносят, они должны пройти по ранее утвержденному расписанию.

Новость по теме График выступления казахстанцев на зимней Паралимпиаде-2022

Для покрытия трасс для соревнований в лыжных видах спорта на зимней Паралимпиаде-2022 используется искусственный снег. Вице-президент оргкомитета Пекин-2022 Ян Шуань в ходе брифинга заявил, что китайские организаторы продолжают следить за погодой, и заверил всех в том, что организаторы смогут преодолеть любые трудности, так как предусмотрели любые варианты погодных условий.