Что будет с ценами на жилье в Казахстане – исследование

Как отмечено на сайте Energyprom.kz, на 5 марта 2022 года официальный курс доллара в Казахстане достигал 499,2 тг, 10 марта - уже 508,6 тг. Для сравнения: средний февральский курс составлял всего 434,4 тг за доллар.

На вопрос о том, будут ли расти цены на жилье, ответить можно достаточно однозначно: да, будут. На примере 2014 года: доллар и евро тогда подорожали в тенге на 17,8%, квадратный метр нового жилья – на 15,2%, а «квадрат» жилья на вторичном рынке – сразу на 19,9%. По итогам же девальвации в 2016 году жилье на первичном рынке прибавило в цене почти 10%, на вторичном – 7,9%, – заявляют аналитики.

Несмотря на то, что все расчеты в Казахстане проводятся в тенге, у казахстанских застройщиков просто не будет альтернативы, учитывая, что большинство стройматериалов на рынке напрямую зависит от импорта, а значит, от импортных цен, то есть цен в валюте.

Даже там, где у Казахстана все обстоит действительно хорошо с собственным производством – в сегментах огнеупорных цементов и растворов (рынок перекрыт местным производством на 70,1%), изделий из бетона (98,1%), портландцемента (86,8%), строительных растворов (99,8%), красок и лаков (66%) и прочего, в составе казахстанских товаров велика доля импортных компонентов, – добавили исследователи.

Например, в Казахстане практически не производятся необходимые химикаты для строительных растворов и красок, а значит, цена таких продуктов, хотя и произведенных в стране, будет, опять же, серьезно зависеть от импорта — в основном из стран ЕС (Германии, Англии, Франции и т.д.).

Фактически это значит, что с очередным скачком курса себестоимость строительства вырастет, а с ней автоматически вырастут и цены на жилье. Любое другое развитие событий маловероятно: иначе застройщики просто не смогут даже достроить уже существующие объекты, а не то что начать новые, – отмечено в публикации.