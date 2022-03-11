Кабанбай, Богенбай и Райымбек батыры – герои войны против джунгар

Они сражались за народ, командовали огромными отрядами, одерживали победу в сложнейших поединках. Имена казахских батыров носят улицы, села и города. Их подвиги люди помнят до сих пор, ставят в пример подрастающему поколению. В XVII-XVIII веках, в сложные для казахского народа времена джунгарского нашествия, именно батыры сохранили целостность Казахского ханства.

Богенбай батыр из племени аргын из рода Канжыгалы, герой войны против джунгар. Он был главнокомандующим армией трех жузов, батыром, который не потерпел ни одного поражения. Богенбай пользовался огромным авторитетом среди знати и простого народа, сражался за казахов под предводительством Абылай хана. Помимо воинской доблести, отличился тем, что основал школу воинского мастерства и обучал воинов владению саблей. Скончался Богенбай в 1778 году, сидя на коне, ему было 98 лет.

У Кабанбай батыра из племени найман была личная причина, по которой он отправился на войну с ойратами, – они убили его отца и брата. Он был очень сильным, ловким, в бою ему не было равных. В возрасте 16 лет в поединке казахский батыр одолел джунгарского воина. Кабанбай был одним из тех батыров, которым Абылай хан доверял всецело. За всю свою жизнь Кабанбай не проиграл ни одной битвы и в личных сражениях убил 54 врага.

Райымбек батыра, выходца из рода албан, за его отвагу и мужество в боях против джунгар Абылай хан назначил своим полководцем. Райымбек стал батыром в возрасте 17 лет после того, как победил в схватке туранского тигра. Участвовал в сражениях против джунгар, спасая тысячи казахских семей от захватчиков. В Анракайском сражении под руководством Райымбека, Кабанбая и Богенбая казахская армия нанесла сокрушительное поражение джунгарам. Райымбек батыр отличался дипломатическими качествами, вел переговоры со знатью и представителями джунгар.

Отеген батыр сражался с врагами Казахского ханства с 15 лет. По преданию 12 его старших братьев умерли от чумы. Убитому от горя отцу однажды приснился сон, в котором провидец сказал ему: «Не горюй, скоро у тебя родится сын, который будет стоить всех двенадцати умерших братьев и прославит свой народ». В 1740 году он очистил земли близ Или от джунгар. После падения Джунгарского ханства сражался против китайцев и выступал против союза с ними.

Наурызбай батыр был одним из трех знаменосцев Абылай хана. Он был крупным и сильным мальчиком. Когда начались годы великого бедствия, Наурызбай батыру было 17 лет, но повзрослеть ему пришлось рано. Участвовал во многих сражениях, включая Анракайскую битву. В поединке сразил ойратского хана Каскелена. Это принесло ему известность в народе, он стал почитаемым и уважаемым героем. После уничтожения Джунгарского ханства не выпускал саблю из рук до 70 лет.

Батыр Баян – полководец, сражавшийся за целостность казахского народа. Он внес огромный вклад в победу над джунгарским войском. С раннего возраста батыр Баян участвовал в сражениях против врага. Первая встреча батыра и Абылая произошла на поле брани, когда Баян вызволил хана из вражеского окружения. После этого случая Абылай хан приказал найти батыра и привести его к нему. В романе Ильяса Есенберлина «Кочевники» говорится о том, как Баян и его брат Ноян влюбились в пленную джунгарку. Она выбрала Нояна и уговорила его бежать от казахов к джунгарам. За предательство собственного народа батыр Баян собственноручно убил брата и джунгарку. По преданию в погоню за беглецами батыр отправился только с двумя стрелами.