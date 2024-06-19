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В Астане на два дня закроют важный участок на Кабанбай батыра

В Астане на два дня полностью перекроют важный участок на Кабанбай батыра, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 23:35 Фото: Zakon.kz
Ремонт автодорог продолжается в Астане. Сегодня, 19 июня, стало известно, что в связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра перекроют важный участок дороги, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

"С 7:00 20 июня до 7:00 22 июня текущего года участок от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перекроют полностью по проспекту Кабанбай батыра", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут во избежание заторов на дорогах. 

19 июня сообщалось, что Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы ведет работы на пересечении пр. Богенбай батыра и пр. Сарыарка в рамках среднего ремонта дорожного полотна по пр. Сарыарка. В этой связи с 19 по 21 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон. 

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