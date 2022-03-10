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Законодательство РК
12:17 10.03.2022

В Казахстане установили региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2022 год

региональная квота на прием кандасов и переселенцев Фото: акимат Мангистауской области
Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 4 марта 2022 года установило региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Так, региональная квота приема кандасов на 2022 год установлена в 1499 человек.

Региональная квота приема переселенцев — в количестве 6587 человек.

Приказ вводится в действие с 20 марта 2022 года.

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