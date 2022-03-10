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Законодательство РК
12:44 10.03.2022

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками

граница Фото: pxhere
На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, передает Zakon.kz.

По информации 24.kg, 10 марта на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба.

Перестрелка длилась примерно десять минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет. По предварительным данным, есть раненые с таджикской стороны.

Пограничные представители двух стран проводят переговоры.

Местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана.

Анастасия Стативкина
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