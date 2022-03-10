12:44 10.03.2022
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками
Фото: pxhere
На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, передает Zakon.kz.
По информации 24.kg, 10 марта на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба.
Перестрелка длилась примерно десять минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет. По предварительным данным, есть раненые с таджикской стороны.
Пограничные представители двух стран проводят переговоры.
Местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана.