Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности

По информации КНБ, в ходе следствия в действиях Карима Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.

Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. Пресс-служба КНБ РК

Фото: КНБ РК

Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана. КНБ РК

В частности, ведется расследование по факту получения Каримом Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 млн долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.

Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур.

Фото: КНБ РК

После задержания Масимова в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн долларов США наличными, а также многочисленные предметы роскоши – элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

Фото: КНБ РК

Наложены аресты на имущество – две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. КНБ РК

Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

Фото: КНБ РК

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. КНБ РК

У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов США.

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.