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13:23 10.03.2022

В Лиге чемпионов установлены новые рекорды

футболист Фото: Instagram.com/karimbenzema
8 и 9 марта прошли ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона. По итогам этих матчей зафиксирован ряд интересных фактов и рекордов, которые войдут в историю ЛЧ, сообщает Zakon.kz.

Несомненно, героями этой футбольной европейской недели станут два футболиста – Карим Бензема и Роберт Левандовский, которые уже номинированы на премию «Игрок недели».

Оба игрока отметились хет-триком в прошедших матчах за свои клубы.

  • Карим Бензема («Реал») стал самым возрастным футболистом (34 года), оформившим хет-трик в Лиге чемпионов. Он забил три мяча в ответной игре против ПСЖ.

  • Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в еврокубках. 33-летний форвард сделал хет-трик в ворота «Зальцбурга». На счету поляка 68 голов за мюнхенский клуб.

  • Футбол Хет-трик

    Фото: Instagram/championsleague

    Помимо этого, Роберт Левандовски возглавил список бомбардиров ЛЧ-2022. На счету польского снайпера в этом розыгрыше турнира 12 голов в восьми играх. За ним идут Себастьен Аллер (11) и Мохамед Салах (8).

    Вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон установил рекорд ЛЧ. Он вышел на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом» спустя 16 лет после дебютной игры. Это самый большой разрыв между выступлениями для любого игрока в истории ЛЧ.

  • Аргентинский нападающий Лионель Месси второй сезон подряд не сможет сыграть в 1/4 финала ЛЧ. Он не доходит до финала этого турнира уже 7 лет. Также Месси не может забить «Реалу» 9 матчей кряду.

  • 16-летний португальский форвард «Спортинга» Родригу Рибейру, сыгравший против «МанСити», вписал свое имя в историю ЛЧ. Португалец стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф Лиги чемпионов.

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