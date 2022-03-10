В Лиге чемпионов установлены новые рекорды

Несомненно, героями этой футбольной европейской недели станут два футболиста – Карим Бензема и Роберт Левандовский, которые уже номинированы на премию «Игрок недели».

Оба игрока отметились хет-триком в прошедших матчах за свои клубы.

Карим Бензема («Реал») стал самым возрастным футболистом (34 года), оформившим хет-трик в Лиге чемпионов. Он забил три мяча в ответной игре против ПСЖ.

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в еврокубках. 33-летний форвард сделал хет-трик в ворота «Зальцбурга». На счету поляка 68 голов за мюнхенский клуб.

Фото: Instagram/championsleague Вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон установил рекорд ЛЧ. Он вышел на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом» спустя 16 лет после дебютной игры. Это самый большой разрыв между выступлениями для любого игрока в истории ЛЧ.

Аргентинский нападающий Лионель Месси второй сезон подряд не сможет сыграть в 1/4 финала ЛЧ. Он не доходит до финала этого турнира уже 7 лет. Также Месси не может забить «Реалу» 9 матчей кряду.

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16-летний португальский форвард «Спортинга» Родригу Рибейру, сыгравший против «МанСити», вписал свое имя в историю ЛЧ. Португалец стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в плей-офф Лиги чемпионов.

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