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Спорт

Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА

Футбол Фавориты ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 13:16 Фото: Instagram/psg
По итогам некоторых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА названы команды, которым пророчат триумф в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

По мнению суперкомпьютера, французский ПСЖ стал новым фаворитом Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике после прохода "Ливерпуля" имеет наибольшие шансы для победы в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира мира. 

По версии суперкомпьютера Opta, "парижанам" выданы авансы в виде 20,3%. Далее следует каталонская "Барселона" – 19,6%.

Призовую тройку претендентов на трофей закрывает лондонский "Арсенал", который неделю назад разгромил на выезде голландский ПСВ – 7:1.

Из других фаворитов отмечены еще "Интер" (16,6%), "Реал" (10%), "Бавария" (9,2%) и "Астон Вилла" (2,4%).

К этой минуте уже определены все пары предстоящих игр стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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