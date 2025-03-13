Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА

По итогам некоторых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА названы команды, которым пророчат триумф в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.

По мнению суперкомпьютера, французский ПСЖ стал новым фаворитом Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике после прохода "Ливерпуля" имеет наибольшие шансы для победы в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира мира.

По версии суперкомпьютера Opta, "парижанам" выданы авансы в виде 20,3%. Далее следует каталонская "Барселона" – 19,6%.

Призовую тройку претендентов на трофей закрывает лондонский "Арсенал", который неделю назад разгромил на выезде голландский ПСВ – 7:1.

Из других фаворитов отмечены еще "Интер" (16,6%), "Реал" (10%), "Бавария" (9,2%) и "Астон Вилла" (2,4%).

К этой минуте уже определены все пары предстоящих игр стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.