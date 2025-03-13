Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/psg
По итогам некоторых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА названы команды, которым пророчат триумф в нынешнем сезоне, сообщает Zakon.kz.
По мнению суперкомпьютера, французский ПСЖ стал новым фаворитом Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике после прохода "Ливерпуля" имеет наибольшие шансы для победы в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира мира.
По версии суперкомпьютера Opta, "парижанам" выданы авансы в виде 20,3%. Далее следует каталонская "Барселона" – 19,6%.
Призовую тройку претендентов на трофей закрывает лондонский "Арсенал", который неделю назад разгромил на выезде голландский ПСВ – 7:1.
Из других фаворитов отмечены еще "Интер" (16,6%), "Реал" (10%), "Бавария" (9,2%) и "Астон Вилла" (2,4%).
К этой минуте уже определены все пары предстоящих игр стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.
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