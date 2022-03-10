Денис Уланов добился в суде пересмотра призовых за олимпийскую «бронзу»

Как рассказал представитель тяжелоатлета Данияр Киманов, суд решил, что представители Министерства культуры и спорта неправильно трактовали норму закона.

Да, есть Закон «О правовых актах», а в нем – статья 43, согласно первому пункту которой действия нормативно-правового акта не распространяются на отношения, возникшие до введения его в действие. А у нас изменения в Закон «О физической культуре и спорте» были внесены в 2019 году, после получения Денисом медали. Но в той самой 43 статье есть исключение: правовой акт имеет обратную силу, если обратная сила улучшает положение граждан. В нашем случае она улучшает положение Дениса, потому что ему – в сторону увеличения – пересмотрят призовые выплаты. При этом представители ведомства говорили, что готовы на это пойти, но не могут из-за той самой нормы закона, которую трактовали неправильно. Данияр Киманов

По словам адвоката, решение суда «в текстовом виде» появится через 10 дней, на его обжалование министерству дается два месяца. Если данное решение вступит в силу, спортсмен получит остаток суммы, потратить который планирует на личные нужды.

В 2016 году тяжелоатлет Денис Уланов занял четвертое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Однако позже бронзового призера соревнований дисквалифицировали ввиду применения допинга, соответственно, казахстанец поднялся на третью строчку.

Обладателям олимпийской «бронзы» Казахстан обязался выплатить 75 тыс. долларов. За четвертое место Уланов получил 30 тыс. долларов. Вокруг оставшейся суммы разгорелся спор, приведший к суду.

Спортсмен получил медаль в 2018 году – до внесения изменений в Закон «О физической культуре и спорте», в котором говорится, что спортсменам, которым присудили более высокий результат на международных соревнованиях, должны пересмотреть размер выплат.

В ответ на требование атлета пересмотреть выплату Министерство культуры и спорта заявило, что действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.