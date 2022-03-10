Экс-советник главы МИИР стал замакима Кызылординской области

По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Жайымбетов Мархабат Жайымбетович назначен на должность заместителя акима области. Пресс-служба акимата Кызылординской области

По словам главы региона Гульшары Абдыкаликовой, новый замакима будет курировать сферы строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта.

Жайымбетов Мархабат родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата. Доктор PhD по экономике и менеджменту.

Трудовую деятельность начал в 1989 году энергетиком ремонтно-механического завода «ГлавАгроРемМаш» в Кызылорде.

В 1993-2005 годах занимал руководящие должности в нефтегазовой отрасли региона.

С 2005 по 2008 год работал начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области, с 2008 по 2010 год – заместителем акима Кызылординской области, с 2010 по 2014 год – акимом Кызылорды, акимом Аральского района, с 2014 по 2015 год – государственным инспектором Администрации президента РК.

В 2015-2019 годах – председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики РК, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2019-2021 годах – председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С мая 2021 года по настоящее время занимал должность советника министра индустрии и инфраструктурного развития РК.