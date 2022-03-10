Доллар еще немного подешевел на торгах

Объем торгов 492,39 млн долларов.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,61 тенге (-0,39), объем торгов 27,81 млн юаней.

Торгов по российскому рублю не проводилось. Нацбанк установил на него курс в 3,98 тенге, евро - 559,27 тенге.