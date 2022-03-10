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16:07 10.03.2022

Доллар еще немного подешевел на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 509,80 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов 492,39 млн долларов.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,61 тенге (-0,39), объем торгов 27,81 млн юаней.

Торгов по российскому рублю не проводилось. Нацбанк установил на него курс в 3,98 тенге, евро - 559,27 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513-519 тенге, евро – 455-602 тенге, рос. рубль – 4-5,2 тенге.

Лариса Черненко
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