16:07 10.03.2022
Доллар еще немного подешевел на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 509,80 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов 492,39 млн долларов.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,61 тенге (-0,39), объем торгов 27,81 млн юаней.
Торгов по российскому рублю не проводилось. Нацбанк установил на него курс в 3,98 тенге, евро - 559,27 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513-519 тенге, евро – 455-602 тенге, рос. рубль – 4-5,2 тенге.