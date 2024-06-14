Доллар еще немного ослаб на торгах 14 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 450,79 тенге, снизившись еще на 0,49 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,99 тенге (-0,16).

Нацбанк установил курс евро в 487,22 тенге, рубля – 5,14 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452,1-453,9 тенге, евро – по 482,5-487 тенге, российские рубли – по 4,89-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures опустилась на 0,58%, до 82,27 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль снизились на 0,76%, до 78,02 доллара за баррель.