МИИР предлагает исключить право безвозмездной приватизации жилья для всех категорий граждан

Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики были презентованы в Мажилисе.

С 2019 года местные исполнительные органы предоставляют арендное жилище без права выкупа. В этой связи предлагается исключить право безвозмездной приватизации для всех категорий граждан. Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев

В министерстве уточнили, что на сегодняшний день безвозмездно получить в собственность занимаемое жилье могут:

ветераны Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II групп;

лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

граждане, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;

военнослужащие, а также сотрудники специальных государственных органов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении;

члены семьи сотрудника специального государственного органа и органов внутренних дел, военнослужащего, погибшего (умершего) при прохождении службы;

кандидаты в космонавты, космонавты;

жертвы политических репрессий;

сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении.

При этом вице-министр Дауылбаев подчеркнул, что граждане, имеющие в пользовании жилье из госжилфонда с правом выкупа, но не воспользовавшиеся безвозмездным правом приватизации, сохранят свои права и после принятия законопроекта.