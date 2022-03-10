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Законодательство РК
16:40 10.03.2022

МИИР предлагает исключить право безвозмездной приватизации жилья для всех категорий граждан

жилой дом Фото: Zakon.kz
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предлагает пересмотреть действующие льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан на получение жилья из государственного жилфонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики были презентованы в Мажилисе.

С 2019 года местные исполнительные органы предоставляют арендное жилище без права выкупа. В этой связи предлагается исключить право безвозмездной приватизации для всех категорий граждан.Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев 

В министерстве уточнили, что на сегодняшний день безвозмездно получить в собственность занимаемое жилье могут: 

  • ветераны Великой Отечественной войны; 

  • инвалиды  I и II групп;

  • лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;

  • граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

  • военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;

  • граждане, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;

  • военнослужащие, а также сотрудники специальных государственных органов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении;

  • члены семьи сотрудника специального государственного органа и органов внутренних дел, военнослужащего, погибшего (умершего) при прохождении службы;

  • кандидаты в космонавты, космонавты;

  • жертвы политических репрессий;

  • сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении.

При этом вице-министр Дауылбаев подчеркнул, что граждане, имеющие в пользовании жилье из госжилфонда с правом выкупа, но не воспользовавшиеся безвозмездным правом приватизации, сохранят свои права и после принятия законопроекта. 

Тамила Языкова
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