МИИР предлагает исключить право безвозмездной приватизации жилья для всех категорий граждан
Соответствующие поправки в некоторые законодательные акты по вопросам реформирования жилищной политики были презентованы в Мажилисе.
С 2019 года местные исполнительные органы предоставляют арендное жилище без права выкупа. В этой связи предлагается исключить право безвозмездной приватизации для всех категорий граждан.Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев
В министерстве уточнили, что на сегодняшний день безвозмездно получить в собственность занимаемое жилье могут:
ветераны Великой Отечественной войны;
инвалиды I и II групп;
лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях;
граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите бывшего СССР, а также при прохождении военной службы в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия;
граждане, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;
военнослужащие, а также сотрудники специальных государственных органов, имеющие выслугу двадцать лет и более в календарном исчислении;
члены семьи сотрудника специального государственного органа и органов внутренних дел, военнослужащего, погибшего (умершего) при прохождении службы;
кандидаты в космонавты, космонавты;
жертвы политических репрессий;
сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет в календарном исчислении.
При этом вице-министр Дауылбаев подчеркнул, что граждане, имеющие в пользовании жилье из госжилфонда с правом выкупа, но не воспользовавшиеся безвозмездным правом приватизации, сохранят свои права и после принятия законопроекта.