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17:58 10.03.2022

Казахстан сыграет против Германии в Кубке Билли Джин Кинг

Теннис Кубок БДК Фото: ktf.kz
15-16 апреля в Нур-Султане пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Казахстана и Германии, сообщает Zakon.kz.

Матч Казахстан – Германия пройдет на специально созданном грунтовом покрытии в зале Национального теннисного центра, передает пресс-служба ФТК.

Арена рассчитана на 2500 зрителей.

Победитель в этом противостоянии отправится в финальную часть турнира, который состоится в конце 2022 года.

Сборная Германии является седьмой командой женского мирового рейтинга. Немки – двукратные победительницы Кубка БДК (1987, 1992).

В квалификацию Кубка Билли Джин Кинг сборная Казахстана вышла благодаря победе в плей-офф. Это случилось год назад в Аргентине, когда была обыграна местная сборная – 3:2.

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