17:58 10.03.2022
Казахстан сыграет против Германии в Кубке Билли Джин Кинг
Фото: ktf.kz
15-16 апреля в Нур-Султане пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Казахстана и Германии, сообщает Zakon.kz.
Матч Казахстан – Германия пройдет на специально созданном грунтовом покрытии в зале Национального теннисного центра, передает пресс-служба ФТК.
Арена рассчитана на 2500 зрителей.
Победитель в этом противостоянии отправится в финальную часть турнира, который состоится в конце 2022 года.
Сборная Германии является седьмой командой женского мирового рейтинга. Немки – двукратные победительницы Кубка БДК (1987, 1992).
В квалификацию Кубка Билли Джин Кинг сборная Казахстана вышла благодаря победе в плей-офф. Это случилось год назад в Аргентине, когда была обыграна местная сборная – 3:2.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.