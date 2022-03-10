Казахстан сыграет против Германии в Кубке Билли Джин Кинг

Матч Казахстан – Германия пройдет на специально созданном грунтовом покрытии в зале Национального теннисного центра, передает пресс-служба ФТК.

Арена рассчитана на 2500 зрителей.

Победитель в этом противостоянии отправится в финальную часть турнира, который состоится в конце 2022 года.

Сборная Германии является седьмой командой женского мирового рейтинга. Немки – двукратные победительницы Кубка БДК (1987, 1992).

В квалификацию Кубка Билли Джин Кинг сборная Казахстана вышла благодаря победе в плей-офф. Это случилось год назад в Аргентине, когда была обыграна местная сборная – 3:2.

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