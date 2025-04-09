"Я очень рада снова сыграть за сборную": Рыбакина прокомментировала участие в "Кубке Билли Джин Кинг"

Накануне старта квалификационных матчей "Кубка Билли Джин Кинг" в Брисбене прошла пресс-конференция женской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В эксклюзивном интервью пресс-службе Федерации тенниса Казахстана первая ракетка страны Елена Рыбакина поделилась своими мыслями о предстоящих матчах и значении выступлений за национальную сборную.

– Елена, поздравляем с очередными матчами за сборную Казахстана! Какие чувства испытываете?

– Спасибо большое! Брисбен – особенный город для меня: в прошлом году я выиграла здесь турнир. Конечно, немного непривычно ехать в Австралию в середине сезона, когда в Европе уже начались грунтовые турниры, а здесь – хард. Но я очень рада снова сыграть за сборную и постараюсь показать хороший теннис.

– Ближайший выход на корт в одиночном разряде станет для вас юбилейным – десятым в составе сборной. Что для вас значит этот рубеж?

– Даже не знала об этом. Но, конечно, это приятно. Я всегда стараюсь представлять Казахстан на международной арене. График у нас непростой, но каждый раз, когда есть возможность выступить за сборную, я стараюсь ее использовать. Это честь – играть за свою страну.

– Как оцениваете шансы команды в предстоящем турнире?

– У нас есть все шансы на победу. Мы верим в себя!

– Что бы вы хотели сказать болельщикам?

– Поддерживайте нас! Ваша поддержка очень важна. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и добиться победы.

Фото: ktf.kz

Первая игра против Австралии 10 апреля начнется в 7:00 по времени Астаны. Матч со сборной Колумбии 11 апреля также стартует в 7:00 по казахстанскому времени.

Ранее женская сборная Казахстана по теннису накануне матчей Кубка Билли Джин Кинг в Брисбене посетила местный зоопарк.