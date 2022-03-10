Новым президентом Венгрии впервые стала женщина

До недавнего времени она являлась министром по делам семьи, ее кандидатура была выдвинута правящей партией «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном.

За нее проголосовало 137 из 199 депутатов Национального собрания Венгрии.

Как отмечает РИА Новости, соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Стоит отметить, президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.

По данным ТАСС, срок полномочий Адера истекает 10 мая.