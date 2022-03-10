17:34 10.03.2022
Новым президентом Венгрии впервые стала женщина
Фото: Instagram.com/katalin.novak
Каталин Новак избрана новым президентом Венгрии, она сменит на этом посту Яноша Адера. За нее проголосовало 137 из 199 депутатов, сообщает Zakon.kz.
До недавнего времени она являлась министром по делам семьи, ее кандидатура была выдвинута правящей партией «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном.
За нее проголосовало 137 из 199 депутатов Национального собрания Венгрии.
Как отмечает РИА Новости, соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.
Стоит отметить, президент республики избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.
По данным ТАСС, срок полномочий Адера истекает 10 мая.