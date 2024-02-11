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Выборы президента Венгрии назначили на март

Венгрия Фото: pixabay
Лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш заявил о том, что новый президент Венгрии вместо уходящей в отставку Каталин Новак будет избран в марте, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции Kossuth, Кочиш пояснил, что если 11 февраля она направит в парламент официальное заявление о сложении своих полномочий, то депутаты должны будут рассмотреть его в течение 15 дней.

"Они смогут принять решение по поводу отставки в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля", – сказал лидер фракции.

Он не сомневается, что парламент Венгрии, который в соответствии с конституцией избирает президента, утвердит отставку Новак. После этого в течение 30 дней должны быть проведены выборы главы государства.

"Это означает, что в марте в Венгрии будет новый президент", – заявил Кочиш.

Партия "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" и ее младшие союзники – христианские демократы – располагают в парламенте 135 из 199 депутатских мандатов.

Новак объявила об отставке под давлением общественности и по требованию всех оппозиционных партий. Она признала, что допустила непростительную ошибку, из-за которой на свободу вышел человек, пытавшийся выгородить преступника-педофила и, таким образом, оказавшийся соучастником преступления. Бывший заместитель директора детского дома в Бичке (область Фейер) оказывал давление на воспитанников, чтобы они отказались от своих показаний против арестованного директора-педофила, и сам был приговорен к тюремному заключению.

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