Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

11 марта на юге Акмолинской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный, 15-20 м/с. В Нур-Султане – ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Кроме того, в пятницу на западе, юге Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем – гололед.

В центре Кызылординской области и Кызылорде 11 марта – туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью и утром на севере, в центре области 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с, – говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

Также 11 марта ночью на западе, юге, днем на северо-западе, западе Актюбинской области пройдет низовая метель. Ночью на юге области ожидается гололед. Ветер восточный, северо-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с.

По данным ДЧС Алматинской области, 11-13 марта в горах Жетысуского и Заилийского Алатау Алматинской области пройдут сильные осадки (дождь, снег, туман, гололед).