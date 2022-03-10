Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:08 10.03.2022

Биологи опровергли миф об акулах

исследование Фото: pixabay
Авторы нового исследования во главе с Майклом Келли из Университета Западной Австралии считают стереотипом и мифом то, что акулы никогда не спят, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, новое исследование показало, что опасные морские хищники все же проводят определенное время во сне. Ученые исследовали ведущую ночной образ жизни новозеландскую кошачьеголовую акулу. Особи этого вида не превышают в длину одного метра.

В ходе предыдущего исследования ученые обнаружили, что в фазе отдыха этим акулам требуется более сильная электростимуляция, чтобы отреагировать, но не существовало доказательств, что подобный отдых является сном. Теперь же исследователи выяснили, что во время периодов отдыха длиннее пяти минут у акул понижается потребление кислорода, а это является индикатором сна.

Кроме того, во время сна кошачьеголовые акулы принимали более «плоскую» позу. Стоит отметить, что этот вид акул имеет особые мышцы на голове, которые помогают воде течь через жабры, и потому они могут на какое-то время переставать плавать.

Также сообщается, что теперь ученые планируют более детально изучить, как сон акул влияет на их активность мозга. Выделение характерных признаков сна в мозгу позволит исследовать сон других акул, которые не обладают специальными мышцами и должны всегда находиться в движении.

Елена Беляева
Интересное
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
10.03.2022
Крупная партия похищенного из охотничьих магазинов снаряжения изъята в Алматы
09.03.2022
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
10.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все