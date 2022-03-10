Биологи опровергли миф об акулах

Как пишет gazeta.ru, новое исследование показало, что опасные морские хищники все же проводят определенное время во сне. Ученые исследовали ведущую ночной образ жизни новозеландскую кошачьеголовую акулу. Особи этого вида не превышают в длину одного метра.

В ходе предыдущего исследования ученые обнаружили, что в фазе отдыха этим акулам требуется более сильная электростимуляция, чтобы отреагировать, но не существовало доказательств, что подобный отдых является сном. Теперь же исследователи выяснили, что во время периодов отдыха длиннее пяти минут у акул понижается потребление кислорода, а это является индикатором сна.

Кроме того, во время сна кошачьеголовые акулы принимали более «плоскую» позу. Стоит отметить, что этот вид акул имеет особые мышцы на голове, которые помогают воде течь через жабры, и потому они могут на какое-то время переставать плавать.

Также сообщается, что теперь ученые планируют более детально изучить, как сон акул влияет на их активность мозга. Выделение характерных признаков сна в мозгу позволит исследовать сон других акул, которые не обладают специальными мышцами и должны всегда находиться в движении.