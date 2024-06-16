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Исследование: Разнообразие акул достигло рекордного минимума за последние 66 млн лет

акула, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 10:45 Фото: freepik
Новое исследование Университета Суонси и Цюрихского университета показывает, что функциональное разнообразие акул резко сократилось за последние 10 миллионов лет, достигнув минимума за 66 миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

Акулы, некогда демонстрировавшие широкий спектр экологических функций, в настоящее время постоянно сокращают их, причем современные виды демонстрируют наименьшее разнообразие за всю свою обширную эволюционную историю, пишет Science Daily.

В исследовании, проведенном под руководством аспиранта Джека Купера, использовались результаты измерений более 9000 зубов ископаемых и живых акул для оценки изменений признаков и экологических ролей акул на протяжении кайнозойской эры. Эти признаки, такие как размер и форма зубов, служат косвенными показателями размера тела и рациона питания, позволяя исследователям количественно оценить функциональное разнообразие в разные геологические периоды.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пик разнообразия акул пришелся на эпоху миоцена, около 20 миллионов лет назад. Однако с тех пор исчезновение экологически уникальных видов привело к значительному снижению разнообразия. Современные угрозы со стороны человека, особенно чрезмерный вылов рыбы, вероятно, усугубляют этот спад.

Массовое захоронение людей, которых принесли в жертву в ходе древних ритуалов майя, нашли в Мексике. 

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