Топ-5 представительниц знаков зодиака, от которых «убегают» мужчины

В Топ-5 вошли Скорпион, Лев, Близнецы, Рыбы и Стрельцы.

Скорпион

Непредсказуемость женщин-Скорпионов, как отмечено в публикации «Пятого канала», манит мужчин. Они воплощают в себе все противоположные качества: целомудрие и распущенность, загадку и откровенность — и активно пользуются своей притягательностью.

Если мужчина сумеет заинтересовать представительницу знака, то избранница благосклонно согласится выйти за него замуж. Однако та самая изменчивость плохо скажется на семейной жизни, и у мужчины рано или поздно возникнет желание сбежать.

Лев

Темпераментные и яркие Львицы знают себе цену и умеют заинтересовать собой. Они собирают вокруг себя целую свиту поклонников, оказывая ответные знаки внимания в зависимости от собственного настроения. Прежде чем допустить потенциального партнера к себе, представительницы знака обязательно проверят серьезность намерений всеми возможными способами.

В семейной жизни они будут считать себя коронованными особами. Такие женщины порой не знают, чего хотят: им может не нравиться в партнере как угодливость, так и жесткость. С Львицей очень трудно порвать отношения, ведь бросить избранника имеет право только она.

Близнецы

В период первых свиданий с девушками-Близнецами, как правило, легко и радостно. Они умеют развлекаться, обожают романтику, с восторгом принимают любую сумасшедшую идею.

Однако стоит появиться в семейной жизни рутине, женщина незамедлительно разочаровывается и начинает страдать от нехватки приключений. И если супруг не способен дать возлюбленной новых впечатлений, их отношения разрушатся.

Рыбы

Женщин-Рыб нельзя назвать плохими женами. Они заботливы и нетребовательны, однако присущая им страсть к манипулированию может действовать на избранника весьма угнетающе. Регулярные скандалы по любому поводу сменяются играми в молчанку, они способны вывести из себя любого.

Тем не менее представительницы знака твердо уверены, что только так они смогут сплотить семью вокруг себя. А мужчине остается лишь терпеть и принимать, либо бежать без оглядки.

Стрельцы

Из женщин, рожденных под этим знаком, также получаются хорошие жены. Они умны и интересны, могут идти на компромисс, умеют сочувствовать. Строить с ними отношения — одно удовольствие.

Однако женщина-Стрелец никогда не станет домохозяйкой, чья жизнь заключена в содержании дома и воспитании детей. Круг интересов такой женщины настолько обширен, что они ни за что не дадут закрыть себя на кухне, и это пугает несамостоятельных в быту мужчин.