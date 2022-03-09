Не проведешь: какие женщины обладают мощной интуицией

Не секрет, что некоторые люди умеют предчувствовать свершение каких-либо событий. И чаще других, как отмечено в публикации «Пятого канала», такие умения демонстрируют женщины.

Рыбы

Женщины, рожденные под знаком Рыб, очень мечтательны, и порой их способ мышления вызывает недоумение у окружающих. Людям кажется, что Рыбы заигрываются, витая в облаках.

На самом деле барышни этого знака имеют связь с космосом и способны предсказывать будущее. Нередко сны их бывают вещими.

Скорпионы

Дамы-Скорпионы славятся своей проницательностью и умением «считывать» людей. Им видны все ваши мысли, и они тонко чувствуют, что перед ними за человек.

Также Скорпионы умеют предвидеть исход событий благодаря своему нелинейному мышлению.

Девы

Дева — сильный логик и стратег. Она нередко видит картину происходящего целиком со всеми вариантами развития событий, обращая внимание на связи, которые игнорируют другие, что и дает ей шанс предугадать будущее.

Кроме того, у женщин-Дев сильно развита интуиция.