Замакима Жанаозена оштрафовали за стихийные свалки

В пресс-службе Департамента экологии Мангистауской области рассказали, что ранее чиновника уже призывали убрать незаконные свалки, но из 38 он сумел очистить только четыре свалки, пишет tumba.kz.

Отметим, что заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев в соответствии с должностной инструкцией несет ответственность за благоустройство города и близлежащих населенных пунктов. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения экологических требований. В отношении указанного должностного лица возбуждено административное дело, на него наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 306 300 тенге, – рассказали в департаменте.

Сообщается, что в 2021 году космическим мониторингом, проведенным АО «НК «Казақстан гарыш сапары», выявлены незаконные свалки мусора в 103 точках Мангистауской области. Из них 38 – на территории Жанаозена.